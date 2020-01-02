2020/01/02 | 03:15 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. موسكو تستخدم ثلوج مزيفة بسبب تغير المناخ.. هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين فى ليبيا.. تونس تعلن ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 03:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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