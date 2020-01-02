أطعمة تخفض مستوى الطاقة لديك.. تجنبها فوراً

2020/01/02 | 03:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تتحكم الأطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة لديك، لذا بجب التقليل منها أو التوقف عن تناولها.فإذا كنت تشعر بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه الأطعمة هي المسؤولة عن حدوث ذلك، ولذلك يجب إعادة النظر في تناولها وتجنبها بقدر المستطاع، وفقا […]

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