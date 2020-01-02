السفارة الامريكية في بغداد تعلّق خدماتها القنصلية الى اشعار آخر

2020/01/02 | 03:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان علّقت السفارة الأمريكية اليوم الأربعاء العمليات القنصلية الخاصة بها كافة حتى إشعار آخر،بحسب بيان نشرته الاربعاء .من جهة أخرى،قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في مقابلة اجرتها معها قناة الحرة إن الأمور في محيط السفارة الامريكية في بغداد أصبحت تحت السيطرة، وذلك بعد انسحاب عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من أمام […]

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