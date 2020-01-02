2020/01/02 | 04:17 - المصدر: اليوم السابع
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاع الأمريكى - الإيرانى يلقى بظلاله على العراق.. تفاقم صراع بسط النفوذ وبغداد ساحته الجديدة.. روحانى يكرر شروط التفاوض.. وترامب على تويتر: ستدفعون ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 04:17.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاع الأمريكى - الإيرانى يلقى بظلاله على العراق.. تفاقم صراع بسط النفوذ وبغداد ساحته الجديدة.. روحانى يكرر شروط التفاوض.. وترامب على تويتر: ستدفعون ...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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