مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

2020/01/02 | 04:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فقدت امرأة تعاني من سرطان البنكرياس حياتها، بعد احتراقها أثناء خضوعها لعملية جراحية في مستشفى برومانيا.وتوفيت المرأة البالغة من العمر 66 عاما، يوم الأحد 29 ديسمبر، بعد أن عالجها الجراحون في مستشفى فلورياسكا في بوخارست، بمطهر يحتوي على الكحول ثم استخدموا مشرطا كهربائيا لإجراء عملية جراحية.

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