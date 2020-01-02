وزارة النفط تكشف عن خطط جديدة للحد من تهريب المنتجات النفطية

2020/01/02 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن وزير النفط ثامر الغضبان، أمس الاربعاء اعتماد أساليب حديثة ومتطورة للحد من تهريب المنتجات النفطية.وقال الغضبان في تصريح صحفي إن «وزارة النفط وقعت عقدا لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية ، والعقد في مرحلة التنفيذ».واشار الى أن «جميع الأنابيب النفطية داخل العراق ستعمل بنظام {الجي بي أس}، ما يمكن الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة حركة الصهاريج في أنحاء البلاد ، والكشف عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث هنا وهناك، فيما سيتم اعتماد منظومة {الإسكادة} لكشف التجاوز على أنابيب النفط الخام بهدف السرقة وغير ذلك، ما يساعد الجهات الفنية والهندسية للتحرك بصورة سريعة لمعالجة الحالات الطارئة والسيطرة عليه، فضلاً عن قيام شرطة الطاقة والجهات الأمنية بإلقاء القبض على المتورطين بوقت قصير».وأوضح أن «أي صهريج يحمل وقود النفط الأسود يعد مهرباً، باستثناء صهاريج شركتي النقل البري وتوزيع المنتجات النفطية» لافتا الى ان «التعاقدات الأخيرة بحصر تسويق النفط الاسود بشركة {سومو} وعمليات النقل بشركات وزارة النقل والنفط، يحقق أرباحاً للشركات الوطنية، ويحد من عمليات التهريب».

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