2020/01/02 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ناديه يستحق أن يكون فريق العقد الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.وبنى المدرب الإسباني رأيه على واقع أن السيتي هو النادي الأكثر تحقيقا للألقاب، والنقاط والأهداف، خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، في إنجلترا، حسب رأيه.وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة.وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 4 ألقاب للدوري، وأعاد جوارديولا الفضل في ذلك إلى مُلاك النادي، بسبب الاستثمار في النادي وتحويله إلى أحد أندية القمة.وقال جوارديولا للصحفيين: «أعتقد في العقد الأخير كنّا أفضل فريق فيما يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل شيء وحتى عدد الألقاب.لذا نوجه التهنئة إلى مانشستر سيتي على ذلك». وأضاف: «عندما نقوم بتحليل كل يوم هنا، فإن هذا يكشف السبب وراء ما حدث في آخر 10 مواسم، خاصة عندما استحوذ المستثمرين من أبوظبي على النادي، وتعاقدوا مع أفضل اللاعبين والمدربين».وبعد حصد لقب الدوري بصعوبة على حساب ليفربول الموسم الماضي يجد السيتي نفسه الآن في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن فريق يورجن كلوب الذي يتبقى له مباراة إضافية.ورغم معاناة السيتي يرى جوارديولا أن هذا الأمر لا يجب أن يطغى على عام شهد تتويج النادي، وبشكل لا سابق له، بـ 3 ألقاب محلية، هي الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.وعلق جوارديولا: «يقول الناس كيف كان عام 2019؟ الآن يرون أنه كارثي.حصدنا 4 ألقاب (بما في ذلك درع المجتمع).عانينا في بعض المباريات في الأشهر الأخيرة فقط، لكن العام كان رائعا لنا».وأتم: «تتطلع الأندية الكبيرة في إنجلترا إلى الأمام باستمرار.سنقوم بتحليل كيف يمكن أن نصبح أفضل ولا يتعلق الأمر بالتشكيلة فقط بل بالنادي كله».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: السيتي الأفضل في العقد الأخير) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوارديولا: السيتي الأفضل في العقد الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).