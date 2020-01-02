أردوغان ينوي اتخاذ «خطوات جديدة» في ليبيا وشرق المتوسط

2020/01/02 | 06:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأن بلاده بصدد اتخاذ «خطوات جديدة» في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.وأجرى أردوغاناتصالا هاتفيا مع جنود عاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري جنوب شرق تركيا لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد.وقال أردوغان في حديثه مع الجنود «ها قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر.وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على الإرهابيين هناك (في سوريا)».وتابع أردوغان: «وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط.ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس (1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم».وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في مياه من شرق البحر الأبيض المتوسط تعتبر دوليا جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، إلا أن حكومة أردوغان تقول إنها تنشط في مساحات تابعة لجمهورية شمال قبرص التركية، التي تعترف بها فقط أنقرة.

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