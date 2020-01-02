الحشد الشعبي هدية الهية

2020/01/02 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوات الاميركية ضد مواقع الحشد الشعبي في منطقة القائم على الحدود العراقية ـ السورية عشية راس السنة الميلادية ـ (2019 ...

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