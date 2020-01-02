العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشان احداث السفارة

2020/01/02 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة أمس الاربعاء، بياناً بشأن الاحداث التي حصلت أمس أمام السفارة الامريكية في بغداد....

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