2020/01/02 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصحت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء رعاياها إلى تجنب السفر للعراق بسبب مخاطر "الإرهاب والاختطاف والعنف المسلح"، وجاء هذا التحذير غداة اقتحام عناصر ميليشيات تابعة لإيران لمحيط السفارة في بغداد.

وقال بيان لمكتب المتحدثة باسم الوزارة إن الأميركيين في العراق عرضة "لخطر كبير" من العنف والاختطاف.

وأشار البيان إلى أن العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة في العراق تنشط وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين، وتهدد الميليشيات الطائفية المناهضة للولايات المتحدة المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق، وأشار كذلك إلى الهجمات بعبوات ناسفة التي تقع في العديد من مناطق البلاد، ومنها بغداد.

وقالت السفارة الأميركية إنها علقت الخدمات القنصلية كافة حتى إشعار آخر، بسبب هجمات من عناصر ميليشيات تابعة لإيران.

وطلبت السفارة من المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من محيطها.

وبدأ الهجوم على السفارة باقتحام عناصر الميليشيات بوابة المنطقة الخضراء التي تضم البعثات الدبلوماسية ومقرات الحكومة والبرلمان العراقيين.

وعبر العشرات من عناصر الحشد بالإضافة إلى مركبات تحمل المزيد منهم، إلى المنطقة الخضراء التي يفترض أنها من أكثر المناطق تحصينا في العراق، وتقدموا نحو السفارة الأميركية ثم هاجموها واقتحموا باحتها الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "مخاطر كبيرة".. واشنطن تدعو الأميركيين إلى تجنب السفر للعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "مخاطر كبيرة".. واشنطن تدعو الأميركيين إلى تجنب السفر للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).