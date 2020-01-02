فودة إمام - معركة الدفاع عن حرياتنا، معركة طويلة النفس، التنظيم والتضامن من أجل تحررنا

2020/01/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فودة_إمام شكلت حملة التضامن الدولية واسعة النطاق مع الصحفي عمر الراضي، ضغطا قويا على الدولة من أجل تسريع متابعته في حالة سراح بعد أن قضى خمسة أيام في السجن.سُلِّط الضوء على هذا الاعتقال، وكثُرت المبادرات محليا وعالميا التي تدينه، وجرى كشف حجم البطش بالمعارضين وقمع حريات المغاربة بتسخير قضاء ظالم.زاد بطش الدولة المستبدة، والتهم جاهزة، والرقابة على أشدها، وأيا ينتقد الفساد والاستبداد المستشريين منتظر......

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