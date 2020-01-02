ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة)) مع الشاعر المضيء مصطفى مطر

2020/01/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة ((شاعر وقصيدة))مع الشاعر الفلسطيني ابن غزّة المقيم في تركيا: مصطفى مطرريتاهي (الوقتُ) (فصلٌ خامسٌ) و(طبيعةٌ) لها (توأمٌ) يسمو على البشَرِلها (حديثانِ) من شعرٍ و همهمةٍتجيدُ عزفَ حنينِ اللهِ للنّظَرِبها (جراحاتُ أرضٍ) أجهشَت وحكايا فوقَ معنى اعترافِ (الغيمِ) للمطرِ!!ريتا لدرويشَ (حلمٌ ناقصٌ) ولنا تتمّةُ الفكرةِ السّمراءِفانتظري......

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