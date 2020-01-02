الرافدين يطلق السلف التكميلية التي تصل الى 25 مليون دينار

2020/01/02 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.

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