2020/01/02 | 08:39 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يشمل منتسبي الداخلية بالقروض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد: سومر نيوز
شمل مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية بانواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف،
إذ وضع خططا كفيل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يشمل منتسبي الداخلية بالقروض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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