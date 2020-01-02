الرافدين يشمل منتسبي الداخلية بالقروض

2020/01/02 | 08:39 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

شمل مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية بانواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف،

إذ وضع خططا كفيل...

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