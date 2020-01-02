رئيس هواوي: تحقيق إيرادات بقيمة 122 مليار دولار في 2019

2020/01/02 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هواوي تتمكن من تحقيق إيرادات بقيمة 122 مليار دولار في العام المنصرم 2019 وفقًا لكلام رئيس الشركة إيرك تشو.

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