محافظ نينوى: إنجاز 780 مشروعاً خلال 2019

2020/01/02 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن انجاز 780 مشروعا خلال العام 2019 في عموم المحافظة.

وقال الجبوري، في تصريح نقلته صحيفة الصباح الحكومية، ان “محافظة نينوى، تمكنت من انجاز هذه المشاريع الخدمية منها والصحية والتربوية والاستثمارية ايضا في عموم المحافظة“، لافتا الى ان “هناك مشاريع مازالت قيد الانجاز سيتم انجازها والاعلان عنها خلال العام الحالي”.





وفي غضون ذلك، اعلنت صحة المحافظة، الشروع باعمار المستشفى العام بسعة 150 سريرا في ايمن الموصل .





وذكر مدير صحة نينوى جاسم المعماري، ان “ الملاكات الهندسية في صحة نينوى ومديرية البلديات، شرعت باعمار المستشفى العام في المجمع الطبي في ايمن الموصل، بالتعاون مع شركة السعد الهندسية وبدعم من الدولة الالمانية”، مشيراً الى ان “انتهاء بناء هذا المستشفى سيكون خلال اربعة اشهر منذ بدء الاعمار”.





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