اتحاد السلة على الكراسي يختار 20 لاعبا لقائمة المنتخب

2020/01/02 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة على الكراسي المتحركة عن اختيار 20 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني، تمت تسميتهم خلال متابعته لمنافسات بطولة العراق التي اختتمت مؤخرا.

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