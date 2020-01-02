سامسونغ تعمل على هاتف غالاكسي جديد

2020/01/02 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع جي إس إم أرينا، المتخصص بالأخبار التقنية، أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، تعمل على هاتف ذكي جديد من عائلة غالاكسي.

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