نائب: الأغلبية داخل البرلمان ترفض الوجود الأميركي

2020/01/02 | 09:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، ان الأغلبية داخل البرلمان ترفض الوجود الأميركي في العرا...

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