2020/01/02 | 09:10 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان اتفاقيتي فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حرب: اتفاقيتا فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي تتواجد داخلها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حرب: اتفاقيتا فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي تتواجد داخلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).