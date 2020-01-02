امريكا تحذر رعاياها من السفر الى العراق معلنة ثلاثة اسباب!

2020/01/02 | 09:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الخارجية الأميركية، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، عازية قرارها الى ثلاثة اسباب ....

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