الاعمار تصادق على معاملات بيع الأراضي للأعوام الأربعة الماضية

2020/01/02 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صادقتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، على جميع معاملات بيع قطع الاراضي للمواطنين التي كانت متراكمة لأكثر من اربع سنوات من دون انجاز.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله: "المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة تجيز لوزير الاعمار بيع الاراضي المخصصة للسكن بدون مزايدة ولمن لا يملكون سكناً شريطة عدم حصولهم على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة".

وأضاف "لدى الوزارة معاملات للمواطنين متراكمة منذ اكثر من اربعة اعوام من دون انجاز، كاشفا عن تشكيل وزارته فريقا ضمن مكتب وزير الاعمار بنكين ريكاني من اجل وضع آلية سريعة للمصادقة على تلك المعاملات وبحسب تسلسل ورودها الى مكتب الوزير".

واكد المصدر "اللجنة المشكلة انجزت تصديق جميع تلك المعاملات التي تجاوز عددها الالاف، مبينا في السياق نفسه ان القانون اوجب تشكيل لجان مختصة من اجل تقدير قيمة العقار فيها"، مبينا ان "تلك اللجان تضم ممثلين عن الدوائر المختصة وهي عقارات الدولة والتسجيل العقاري وضريبة العقار علاوة على الدوائر البلدية في المناطق كافة".

وافصح في السياق نفسه عن أنه "تمت المصادقة على المحاضر الخاصة بالبيع لغاية نسبة 25 بالمئة كفرق اختلاف عن قيمة العقار المُقدر حيث انه جاء خدمة للمواطنين ومن اجل تيسير اجراءات حصولهم على قطعة ارض".

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