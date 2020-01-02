العمل: شمول 600 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية

2020/01/02 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن شمول 600 ألف أسرة جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال مدير الإعلام في الوزارة نجم العقابي، إن” الوزارة قررت شمول 600 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية وحسب تخصيصات الموازنة لعام 2020”، لافتاً الى أن” محافظات ذي قار والديوانية والمثنى ستكون الأكثر في أعداد الأسر المستفيدة من الشمول الجديد”.

واضاف العقابي، أن”معايير شمول تلك الأسر استندت الى خط الفقر والكثافة السكانية وفق الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقرير الباحثين الاجتماعيين الذين قاموا بزيارات ميدانية لتلك الأسر وفي جميع المحافظات” مبيناً أن”البيانات التي تم جمعها أوضحت أن محافظات ذي قار والديوانية والمثنى هن الأكثر فقراً مقارنة بالمحافظات الأخرى”.

وأكد، أن”وزارة العمل ترسل جميع تلك البيانات والتفاصيل الى وزارة التخطيط ، التي تقوم بدورها بتحديد وحسب المعطيات المتوفرة بتحديد الأسر التي تستحق الشمول بالرعاية الاجتماعية من عدمه”، مشيراً الى أن”وزارة العمل أطلقت وجبة من المشمولين بالرعاية من المتقدمين منذ العام 2016 عبر الاستمارة الالكترونية”.

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