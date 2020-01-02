دلالات الهجوم على السفارة.. علي المعموري

2020/01/02 | 09:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علي المعموري ما حدث خلال البارحة واليوم أعاد إلى ذاكرتي قصة دون كيشوت الشهيرة، الرجل المنفصل عن الواقع الذي توهم نفسه في مهمة مقدسة وهي محاربة طواحين الهواء أدت به في النهاية إلى ايذاء نفسه دون تحقق نجاح والانسحاب اخيرا، مصدوما بالواقع المختلف تماما عن توهماته.ما هي دلالات اقتحام السفارة وما هي الحقائق […]

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