عضو بدولة القانون يتهم أمريكا بالتخطيط لإعادة العراق إلى البند السابع

2020/01/02 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، الولايات المتحدة الامريكية بالتخطيط لإعادة العراق الى البند السابع.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية، بعد ان أفشلوا مشروع داعش الامريكي في البلد تعمل اليوم بشتّى الطرق، لإنشاء مشروع تأمري خطير يهدف الى تدمير العراق".

وأوضح، أن "امريكا بعد ان فشلت فشلاً ذريعاً لإنجاح مشروعها الخبيث، تعمل اليوم بكل ما تملك من قوة الى تدمير العراق، مستخدمة كافة اساليبها لأنها لا تريد العراق ان ينهض، ويمارس دوره الريادي في المنطقة بعد ان راهنت على تدميره".

وأكد، أن "إعادة العراق تحت طائلة البند السابع هذا ما تسعى اليه امريكا بالوقت الحالي، وهذا هو مشروعها لانها أدركت جيدا فشل جميع مخططاتها السابقة، لذلك على جميع القوى السياسية الوطنية ان تقف في خندق واحد لأفشال هذا المخطط الامريكي الخطير".

وأضاف: "يجب تدارك هذا المخطط الخطير لان اعادة العراق تحت طائلة البند السابع الذي تسعى امريكا جاهدة اليه، هو تضحيه بدماء الشهداء والعملية السياسية، لذلك يجب ان تتوحد الصفوف وتشكيل حكومة انتقالية سريعة، تلبي مطالب الشعب من اجل إفشال هذا المشروع الامريكي الخبيث، كما أفشلنا مشاريعها السابقة".

يتبع.



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