كتلة التغيير الكرودي تخاطب المتظاهرين :لا يعلقوا آمالهم على الانتخابات المقبلة،

2020/01/02 | 09:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله، المتظاهرين بأن لا يعلقوا آمالهم على الانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أن قرعة اختيار القضاة في مفوضية الانتخابات أفرزت مقربين من الأحزاب […]

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