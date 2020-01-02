متظاهرو ذي قار يصدرون بيانا يتضمن 6 نقاط أبرزها إقالة جميع مدراء الدوائر

2020/01/02 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر متظاهرو ذي قار، اليوم الخميس، بيانا تضمن 6 نقاط أبرزها إقالة جميع مدراء الدوائر

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