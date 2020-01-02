العلي: اميركا ستطرد من العراق بعد ان وضعت نفسها هدفا لفصائل المقاومة

2020/01/02 | 09:41 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين المحلل السياسي مؤيد العلي، الخميس، ان اميركا وضعت نفسها هدفا للحشد الشعبي وفصائل المقاومة بعد جريمت...

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