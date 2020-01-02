شاهد بالفيديو: كتائب حزب الله توجه رسائل نارية لاميركا

2020/01/02 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي إن العدوان الأميركي في القائم فضح طبيعة الوجود الأميركي في العراق الرامي الى السيطرة على البلاد، وتحويلها ا...

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