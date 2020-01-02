مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية التي تصل الى 25 مليون دينار

2020/01/02 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5، 10، 15، 20، 25) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وذكر المصرف في بيان تلقته “يس عراق”، انه “تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي […]

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