نائب يتهم امريكا بقيادة “مخطط خطير” لاعادة العراق للبند السابع

2020/01/02 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الولايات المتحدة بقيادة مخطط خطير لاعادة العراق للبند السابع.وقال في بيان، إنه “بعد ان افشل الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية مشروع […]

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