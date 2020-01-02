الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية باسم ’’شهداء القائم’’ جنوب الموصل

2020/01/02 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، إطلاق عملية أمنية باسم "شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر من المجاميع الإجرامية جنوب مدينة الموصل.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية 15، و25، و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات، انطلقت، صباح اليوم، بعملية "شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية".

يتبع.



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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض ناشط مدني لمحاولتي اغتيال في سوق الشيوخ بذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط المدني مرتضى جبار الشيخ علي تعرض الى محاولتي اغتيال الاولى في منطقة الفضلية بسوق الشيو

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