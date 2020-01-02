قيادة عمليات نينوى للحشد تطلق عملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل

2020/01/02 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد عملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية 15، و25، و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات انطلقت، صباح اليوم، بعملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل من فلول

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