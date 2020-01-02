2020/01/02 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتالت عصابات “داعش” الإرهابية، امس الأربعاء، الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي الذي يعمل في التوجيه العقائدي للواء 88 بالحشد الشعبي جنوب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي الذي يعمل في التوجيه العقائدي للواء 88 بالحشد الشعبي استشهد، مساء امس ، بعد تعرضه الى هجوم مسلح من قبل عناصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي بهجوم داعشي غادر جنوب سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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