واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وتحليق مستمر لطائرات مروحية في سماء بغداد

2020/01/02 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت الولايات المتحدة، الخميس، مواطنيها من السفر إلى العراق، مؤكدة أنهم معرضون لمخاطر العنف والاختطاف.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن “العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة في العراق، تنشط وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين”.وأضافت، أن “الميليشيات الطائفية قد تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق”، على حد […]

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