محمد الحنفي - لماذا... اقتناع الشهيد عمر... بأيديولوجية الكادحين؟...

2020/01/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن المحيط...العاش فيه...الشهيد عمر...لم يكن...محيط الإقطاع...كما لم يكن...محيط...بورجوازية...ريعية...متخلفة...صناعية...تستغل...العمال / الأجراء...تستغل...الكادحات...تستغل...الكادحين...أو تجارية...تتلاعب...في أثمان البضائع...للحصول...على أرباح طائلة...كما لم يكن...سليل...بورجوازية صغرى...كل ما تفكر ف......

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