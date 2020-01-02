عبد الغني سلامه - مسلسل SEE

2020/01/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه تحت سلطة الكنيسة، وما مثلته من ظلم وتخلف، عاشت أوروبا قرونا قاسية ومضنية، عانى الناس خلالها من الخوف والإرهاب، وملأت قلوبهم الكآبة والأحزان، ومورس بحقهم شتى أنواع التعذيب والعنف، غارقين في مستنقعات الفقر والجهل وانعدام الأمن..ملايين الفقراء قضوا نحبهم في الحروب الدينية، وبسبب الطاعون، وباسم الحروب الصليبية والظفر بالجنة، أو اقتيدوا إلى محاكم التفتيش، بعقوبات شملت الحرق والإعدام بأبشع أساليبه.

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