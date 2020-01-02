2020/01/02 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن المباشرة باكساء منطقة الزنجيل جنوب العاصمة.وبينت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى “مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع باكساء الافراز المسمى شعبياً بـ{الزنجيل} التابع للمحلة 845 ضمن قاطع الرشيد البلدي مع تحقيق نسب انجاز جيدة في بعض الأزقة”.وأضاف ان “اعمال التطوير تضمنت فتح بوكس ترابي وفرش وحدل للحصى الخابط مع انشاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بإكساء منطقة الزنجيل جنوب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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