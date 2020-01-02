2020/01/02 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترابط قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي حتى ساعات الليل المتأخرة في جزيرة الحضر جنوب الموصل لتأمينها من اي تسلل او اعتداء إرهابي في ظل الظروف المناخية القاسية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يرابط ليلا في البرد القارس لتأمين جزيرة الحضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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