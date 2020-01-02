الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية باسم ’’شهداء القائم’’ جنوب الموصل

2020/01/02 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، إطلاق عملية أمنية باسم “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر من المجاميع الإجرامية جنوب مدينة الموصل.وذكرت القيادة في بيان […]

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