شهداء القائم..عملية امنية تلاحق بقايا داعش جنوب الموصل

2020/01/02 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد ، اليوم الخميس،عملية شهداء القائم لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية.

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