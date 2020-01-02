2020/01/02 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بعد يوم من الهجوم على السفا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يتصل بعبد المهدي لبحث حادثة السفارة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يتصل بعبد المهدي لبحث حادثة السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).