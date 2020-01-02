2020/01/02 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية وبشدّة ، ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وهو ما نراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول .وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى ، ان ” الحشد الشعبيّ قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية: سوف نستدعي السفير الأميركي في بغداد بشأن الهجوم الامريكي على مواقع الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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