النفط تعلن عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي

2020/01/02 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، مبينة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من 106 مليون برميل وبايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.

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