شكوك حول أحقية بنزيما للمركز الثاني.. أفضل 50 لاعباً في عام 2019

2020/01/02 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أعدت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة خاصة بها لأفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2019، والتي شهدت بعض المفاجآت مثل احتلال كريم بنزيما المركز الثاني رغم أن ريال مدريد لم يحقق ألقاب وقدم أداء متواضع خلال العام.

واعتمدت الصحيفة في اختياراتها على تصويت الصحفيين التابعين لها، وهو ما جعل البعض يشكك في أحقية بنزيما بالتواجد في المركز الثاني في ظل ميول الصحيفة لنادي ريال مدريد.

وكما هو متوقعاً، تربع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على المركز الأول في القائمة كأفضل لاعب في العالم خلال العام المنصرم، وهذا امتداد لفوزه بجائزتي الكرة الذهبية من فرانس فوتبول والأفضل من الفيفا.

واحتل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس المركز الرابع في القائمة خلف الثلاثي ليونيل ميسي وكريم بنزيما وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي احتل المركز الثالث بحكم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسيطر ليفربول الفائز بلقب دوري الأبطال على قائمة أفضل 10 لاعبين في عام 2019، حيث تواجد 4 لاعبين وهم فيريجل فان دايك، ساديو ماني، محمد صلاح والحارس البرازيلي المتألق أليسون بيكر.

على الجانب الآخر، حجز برشلونة مقعدين في القائمة، الاول من نصيب ميسي بكل تأكيد، والثاني حصل عليه فرينكي دي يونج الذي قدم مستوى رائع مع أياكس في الموسم الماضي.

قائمة أفضل 50 لاعباً في عام 2019

1- ليونيل ميسي

2- كريم بنزيما

3- فيرجيل فان دايك

4- كريستيانو رونالدو

5- كيليان مبابي

6- ساديو ماني

7- فرينكي دي يونج

8- محمد صلاح

9- رحيم ستيرلينج

10- أليسون بيكر

11- إدين هازارد

12- روبرت ليفاندوفسكي

13- ماتيس دي ليخت

14- بيرناردو سيلفا

15- أندريه تير شتيجن

16- سيرجيو أجويرو

17- ألكسندر أرنولد

18- سون هيونج مين

19- أنتوان جريزمان

20- روبيرتو فيرمينو

21- جواو فيليكس

22- دوشان تاديتش

23- هوجو لوريس

24- كيفين دي بروين

25- جان أوبلاك

26- برونو فيرنانديز

27- لويس سواريز

28- أندرو روبيرتسون

29- كاسيميرو

30 –فابيو كويلاريلا

31- رياض محرز

32- جوردان هندرسون

33- فان دي بيك

34- فينالدوم

35- كريستيان إريكسن

36- خاليدو كوليبالي

37- ماركينيوس

38- حكي زياش

39- جادون سانشو

40- ديفيد سيلفا

41- جيرارد بيكيه

42- إيميريك أوباميانج

43- سيرجيو راموس

44- ميراليم بيانيتش

45- شيرو إيموبيلي

46- توني كروس

47- آنخيل دي ماريا

48- جابرييل جيسوس

49- جابرييل باربوسا

50- فيدريكو فالفيردي

بغداد اليوم - متابعة

تلقى البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدير فريق توتنهام الإنجليزي، أغرب إنذار في مسابقة الدوري الممتاز "بريميرليغ"، وهو ما أثار الجدل مجددا بشأن مسيرته الرياضية.

وخسر توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء ال

بغداد اليوم - متابة

أبدى ريال مدريد اهتماماً بالتعاقد مع إيثان مبابي شقيق كيليان مبابي الأصغر، وذلك تمهيداً للانقاض على نجم باريس سان جيرمان صاحب الـ21 عاماً.

وتم ربط كيليان مبابي منذ فترة طويلة بالانتقال إلى النادي الملكي ولم يخفِ زين الدين زي

بغداد اليوم/ متابعة

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن لاعبي السيتيزنز بحاجة إلى الصلاة، من أجل اللحاق بفريق ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد اتساع فارق النقاط إلى 14 نقطة.

ويتأهب مانشستر سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شكوك حول أحقية بنزيما للمركز الثاني.. أفضل 50 لاعباً في عام 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شكوك حول أحقية بنزيما للمركز الثاني.. أفضل 50 لاعباً في عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).