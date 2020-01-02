الداخلية تعلن على القبض على عنصرين بداعش احدهما مسؤول عن عمليات في نينوى

2020/01/02 | 11:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عنصرين بداعش احدهما مسؤول عن عمليات الجزيرة في نينوى.وذكرت الداخلية في بيان تلقت المستقلة، أن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن، من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابية، وهم كل من […]

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