قلة النوم تتسبب في زيادة افراز هرمون الجوع

2020/01/02 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، وبالتالي يزداد وزن الجسم بسبب عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

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