كتيبة الصقور تباشر تدريباتها اليوم استعدادا للدوري الممتاز

2020/01/02 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف فريق القوة الجوية تدريباته في ملعبه اليوم الخميس تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي .

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