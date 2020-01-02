تحذير نيابي من مخطط أميركي “خطير” لإعادة العراق إلى البند السابع

2020/01/02 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، من مخطط خطير تقوده الولايات المتحدة الأمي...

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